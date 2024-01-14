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عبور 90 شاحنة مساعدات إنسانية و4 شاحنات وقود إلى غزة

1/14/2024 2:28:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الفاهرة 12 كانون الثاني (بترا)- دخلت، اليوم الجمعة، 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وأربع شاحنات وقود عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وفق تصريح رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء خالد زايد.
وأوضح أن 13 مصاباً وثلاثة مرضى يرافقهم 20 من أقاربهم وصلوا إلى معبر رفح تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري ونقلهم إلى المستشفيات. وأن 410 من الأجانب ومزدوجي الجنسية وصلوا إلى المعبر تمهيداً للعبور.
من جهة ثانية، صرح الأمين العام للهلال الأحمر في شمال سيناء رائد عبد الناصر، بوصول ثلاث طائرات مساعدات إنسانية وطبية إلى مطار العريش الدولي من فرنسا وتركيا وقطر على أن يتم تفريغ المساعدات ونقلها إلى قطاع غزة.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
12/01/2024 20:28:20

MENAFN14012024000117011021ID1107718231

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