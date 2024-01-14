عبور 90 شاحنة مساعدات إنسانية و4 شاحنات وقود إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الفاهرة 12 كانون الثاني (بترا)- دخلت، اليوم الجمعة، 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وأربع شاحنات وقود عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وفق تصريح رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء خالد زايد.
وأوضح أن 13 مصاباً وثلاثة مرضى يرافقهم 20 من أقاربهم وصلوا إلى معبر رفح تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري ونقلهم إلى المستشفيات. وأن 410 من الأجانب ومزدوجي الجنسية وصلوا إلى المعبر تمهيداً للعبور.
من جهة ثانية، صرح الأمين العام للهلال الأحمر في شمال سيناء رائد عبد الناصر، بوصول ثلاث طائرات مساعدات إنسانية وطبية إلى مطار العريش الدولي من فرنسا وتركيا وقطر على أن يتم تفريغ المساعدات ونقلها إلى قطاع غزة.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
12/01/2024 20:28:20
MENAFN14012024000117011021ID1107718231
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