القوات البحرية المشتركة تُوجه السفن بتجنب العبور من مضيق باب المندب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- كشفت رابطة ناقلات النفط، اليوم الجمعة، عن أن القوات البحرية المشتركة (شراكة بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة) حدثت توجيهاتها للسفن بتجنب العبور من مضيق باب المندب لعدة أيام.

وعلى وقع اضطرابات البحر الأحمر، انضمت شركات شحن جديدة إلى قائمة الشركات التي علقت المرور بالبحر الأحمر، وذلك بعد ضربات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين في اليمن.

واختار عدد من شركات الشحن في الأسابيع القليلة الماضية بالفعل تجنب منطقة البحر الأحمر بسبب تزايد المخاطر، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

وقالت مجموعة تورم الدنمركية للنقل البحري، اليوم الجمعة، إنها قررت إيقاف جميع عمليات الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر مؤقتا.

كما أعلنت شركة هافنيا للشحن، الجمعة أيضاً، عن أنها قررت الوقف الفوري لجميع السفن المتجهة نحو مضيق باب المندب أو القريبة منه.

وتقوم شركة الشحن العملاقة ميرسك وغيرها من الشركات بتحويل مسار سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر، محذرة العملاء من المزيد من الاضطرابات.

ودفعت تصرفات الحوثيين عددًا من شركات النقل الملاحي إلى تقليص أعمالها في البحر الأحمر، وتعليقها في أحيان أخرى، كما أدت إلى زيادة تكلفة الشحن والتأمين.

وكشفت بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي الألماني عن تراجع التجارة العالمية 1.3 بالمئة في كانون الأول على أساس شهري؛ إذ يتم في الوقت الحالي نقل نحو 200 ألف حاوية عبر البحر الأحمر يومياً، مقارنة بـ500 ألف حاوية في تشرين الثاني.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

12/01/2024 19:44:27