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الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء قوة بحرية لدعم حماية السفن في البحر الأحمر

1/14/2024 2:28:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 كانون الثاني (بترا)- أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، أنها تبحث إمكانية إرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.
ونقلت هيئة البي بي سي اليوم الجمعة عن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز قولها، إن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، قائلة خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة"، ومؤكدة أنه إذا ما أقر ذلك فإن "إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة أخرى".
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
12/01/2024 18:51:21

MENAFN14012024000117011021ID1107718224

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