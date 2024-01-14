الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء قوة بحرية لدعم حماية السفن في البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 كانون الثاني (بترا)- أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، أنها تبحث إمكانية إرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.
ونقلت هيئة البي بي سي اليوم الجمعة عن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز قولها، إن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، قائلة خلال مؤتمر صحفي "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة"، ومؤكدة أنه إذا ما أقر ذلك فإن "إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة أخرى".
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
12/01/2024 18:51:21
MENAFN14012024000117011021ID1107718224
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