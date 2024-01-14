بلدية الجنيد تتعامل مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 12 كانون الثاني (بترا)- تعاملت الكوادر الميدانية العاملة في بلدية الجنيد بمحافظة عجلون خلال المنخفض الجوي مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه لعدد من الشوارع ومنزلين في صخرة.
وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الكوادر تعمل على نظام شفتات على مدار 24 ساعة ضمن خطة الطواريء التي وضعتها للمنخفض الجوي لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، مشيراً أنه تم التعامل مع سحب وشفط مياه داهمت عدة منازل بمختلف المناطق التابعة للبلدية .
وأشار المومني إلى أنه يوجد 3 غرف عمليات في صخرة وعبين والغرف الرئيسية في البلدية لتلقي واستقبال الملاحظات من قبل المواطنين على الأرقام الرئيسية التي وضعتها البلدية على صفحتها وهي : مدير منطقة عبين معتصم المومني 0777351095 و مدير منطقة صخرة مراد المومني 0779767379 و مدير تنفيذي المهندسة لارا المومني 0779612121 و مدير مكتب الرئيس محمود المومني 0797116529 و رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني 0776206060 .
وأكد جاهزة الآليات في غرفة العمليات الطارئة بالبلدية لاستخدامها للظروف الجوية السائدة وتقديم الخدمات للمواطنين
خلال المنخفض الجوي .
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
12/01/2024 18:50:20
MENAFN14012024000117011021ID1107718223
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