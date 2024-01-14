بلدية الجنيد تتعامل مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 12 كانون الثاني (بترا)- تعاملت الكوادر الميدانية العاملة في بلدية الجنيد بمحافظة عجلون خلال المنخفض الجوي مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه لعدد من الشوارع ومنزلين في صخرة.

وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الكوادر تعمل على نظام شفتات على مدار 24 ساعة ضمن خطة الطواريء التي وضعتها للمنخفض الجوي لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، مشيراً أنه تم التعامل مع سحب وشفط مياه داهمت عدة منازل بمختلف المناطق التابعة للبلدية .

وأشار المومني إلى أنه يوجد 3 غرف عمليات في صخرة وعبين والغرف الرئيسية في البلدية لتلقي واستقبال الملاحظات من قبل المواطنين على الأرقام الرئيسية التي وضعتها البلدية على صفحتها وهي : مدير منطقة عبين معتصم المومني 0777351095 و مدير منطقة صخرة مراد المومني 0779767379 و مدير تنفيذي المهندسة لارا المومني 0779612121 و مدير مكتب الرئيس محمود المومني 0797116529 و رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني 0776206060 .

وأكد جاهزة الآليات في غرفة العمليات الطارئة بالبلدية لاستخدامها للظروف الجوية السائدة وتقديم الخدمات للمواطنين

خلال المنخفض الجوي .

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

12/01/2024 18:50:20