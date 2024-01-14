قطر: افتتاح أسطوري لبطولة كأس آسيا وفلسطين حاضرة بقوة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 12 كانون الثاني (بترا)- انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الجمعة، بطولة كأس آسيا 2023، والتي تستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

وافتتح البطولة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في استاد لوسيل المونديالي الذي شهد ختام بطولة كأس العالم 2023.

واستغرق حفل الافتتاح قرابة ساعة كاملة شهدت خلالها الجماهير الحاضرة عروضا بصرية وصوتية دمجت التقنيات الحديثة مع التراث والأصالة التي تتميز بها المنطقة العربية، حيث سردت تاريخا طويلا من العراقة والحضارة التي تميز العرب عن باقي الشعوب، كما شهد الافتتاح عروضا موسيقية بمشاركة فنانين آسيويين وعالميين يحظون بشهرة واسعة.

شهد حفل الافتتاح رسائل داعمة للشعب الفلسطيني، وذلك تضامنا مع ما يتعرض له سكان غزة التي ترزح تحت عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من تشرين الأول الماضي. حيث قام كابتن منتخب قطر بمنح شرف أداء قسم البطولة لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط، وذلك في تغيير غير مسبوق لبروتوكول الافتتاح الذي تشهده البطولة كل أربع سنوات.

كما قامت فرقة فنية ترتدي الزي الشعبي الفلسطيني، بأداء أغان فلسطينية تراثية.

وشهد حفل الافتتاح كذلك عرضا بصريا مدمجا روى الفصلَ المفقود من كتاب كليلة ودمنة، الشهير الذي يتكوَّن من 15 فصلًا، تحتوي جميعها على قصص خيالية أسطورية بأبطال تشبيهية من الطيور والحيوانات.

كما تحدثت خلال الافتتاح مجموعة من الحيوانات عن الطبيعة القطرية عبر عدة عروض بصرية مميزة تقول في مجملها "نحن من الصحراء، والصحراء منا، نحن قلبها الخافق.. كليلة ودمنة، وشمل العرض حيوانات الصقر والذئب والسلحفاة التي تعيش في صحاري قطر.

وفي لفتة مميزة تعكس أصالة قطر وشعبها وتمسكها بعاداتها وتقاليدها وهويتها الدينية، رحبت اللجنة المنظمة للبطولة بجماهير ومشجعي كأس آسيا عبر هدايا تذكارية لكل مشجع حضر الافتتاح، احتوت على كتاب الفصل الأخير من كليلة ودمنة، وكتيب عن حفل الافتتاح، إلى جانب سوار مزين بالذهب ومسبحة، حيث وضعت داخل أكياس هدايا فوق كل كرسي داخل استاد لوسيل.و

وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، حيث كانت استضافتها للمرة الأولى عام 1988، فيما استضافتها المرة الثانية عام 2011.

وستقام مباريات النسخة الحالية من البطولة على أرضية سبعة من الاستادات المونديالية التي استضافت مباريات كأس العالم 2022.

ويلعب المنتخب الوطني الأردني ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، فيما يخوض مباراته الأولى يوم الاثنين المقبل أمام ماليزيا، بينما يلعب أمام منتخب كوريا في 20 كانون الثاني الجاري، ثم مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات مع البحرين في 25 من ذات الشهر.

--(بترا)

م ف/م د/ح أ

12/01/2024 18:21:42