القطاع الصناعي يثمّن جهود المملكة بمساندة دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني(بترا)- ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الجهود التي تقوم بها الحكومة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم ومساندة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربا عن تطلع القطاع الصناعي إلى حكم عادل يوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني.

وأشاد الجغبير في بيان اليوم الجمعة بجهود الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومواقف كافة الدول التي دعمت الموقف الشجاع لجنوب أفريقيا في رفع هذه الدعوى ضد الاحتلال الاسرائيلي، الذي لم ينحصر عدوانه على قطاع غزة، بالقصف العشوائي للمدنيين، بل تعدى ذلك إلى قطع الماء والغذاء والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء؛ بحيث "إنه من لم يمت في القصف والدمار، فإنه يموت من الجوع والعطش وعدم توفر الدواء".

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في كافة المحن التي يتعرضون لها، وخصوصاً الشعب الفلسطيني، وذلك للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني، موضحاً أن الصناعيين الأردنيين وانطلاقاً من واجبهم الوطني والقومي والديني، مستمرون في نصرة القضية الفلسطينية، كما هو الحال بالأردن قيادة وشعباً، والذين كانوا على الدوام السند والعون للأشقاء في فلسطين، حيث عملوا على تقديم العون المادي والعيني إلى الأشقاء الفلسطينيين، وأن كان هذا الدعم، لا يرقى إلى أدنى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني العظيم.

وأكد الجغبير دعم القطاع الصناعي الكامل لمواقف جلالة الملك من القضية الفلسطينية التي عبر عنها في مناسبات عديدة وأهمها أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة والاقليم دون حل عادل وشامل واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

--(بترا)

س ص/م ق/ح أ

12/01/2024 18:18:49