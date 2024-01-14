ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23708 أشخاص وإصابة نحو 60 ألفا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 كانون الثاني (بترا)- أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع من السابع من تشرين الأول إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن قوات الإحتلال ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدا و248 إصابة ممن وصلوا للمستشفيات فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.

اليوم 98 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

12/01/2024 18:09:32