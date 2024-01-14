ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23708 أشخاص وإصابة نحو 60 ألفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 كانون الثاني (بترا)- أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع من السابع من تشرين الأول إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن قوات الإحتلال ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدا و248 إصابة ممن وصلوا للمستشفيات فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.
اليوم 98 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
12/01/2024 18:09:32
MENAFN14012024000117011021ID1107718219
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