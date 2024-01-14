حزب البناء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- عقد حزب البناء الوطني اليوم الجمعة، مؤتمره التأسيسي بعد استكماله الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد، بحضور وإشراف ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وحضر المؤتمر الذي عقد في المركز الثقافي الملكي، اليوم الجمعة، العديد من الأعضاء المؤسسين من المحافظات كافة، وفعاليات رسمية وشعبية، حيث تم انتخاب الدكتور بركات عوجان أمينا عاما للحزب والتصويت على النظام الداخلي وانتخاب أعضاء المجلس المركزي ومحكمة الحزب.

وقال عوجان، إن الحزب يسعى نحو التغيير الإيجابي الذي يضمن لجميع المواطنين المساواة والحرية ويحقق الإصلاح الشامل الذي يمر من بوابة محاربة الفساد ويرسخ الدور السياسي للسلطة التشريعية ويؤمن للسلطة القضائية استقلالها، والحفاظ على قدسية الوحدة الوطنية.

وأشار إلى صمود الأشقاء في قطاع غزة، وإلى وقوف الأردنيين صفا واحدا خلف الموقف المشرف لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في دفاعة عن القضية الفلسطينية.

وأكد العضو المؤسس الدكتور عبد الكريم القضاه، أن الحزب سيسعى ليكون مساهما في التغلب على التحديات التي تواجه الوطن سواء الاقتصادية أو السياسية او الاجتماعية، وسيعمل وفق الرؤية الملكية لإيجاد الحلول لهذه الملفات.

--(بترا)

رخ/م د/أس

12/01/2024 17:59:15