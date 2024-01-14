حزب البناء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- عقد حزب البناء الوطني اليوم الجمعة، مؤتمره التأسيسي بعد استكماله الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد، بحضور وإشراف ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
وحضر المؤتمر الذي عقد في المركز الثقافي الملكي، اليوم الجمعة، العديد من الأعضاء المؤسسين من المحافظات كافة، وفعاليات رسمية وشعبية، حيث تم انتخاب الدكتور بركات عوجان أمينا عاما للحزب والتصويت على النظام الداخلي وانتخاب أعضاء المجلس المركزي ومحكمة الحزب.
وقال عوجان، إن الحزب يسعى نحو التغيير الإيجابي الذي يضمن لجميع المواطنين المساواة والحرية ويحقق الإصلاح الشامل الذي يمر من بوابة محاربة الفساد ويرسخ الدور السياسي للسلطة التشريعية ويؤمن للسلطة القضائية استقلالها، والحفاظ على قدسية الوحدة الوطنية.
وأشار إلى صمود الأشقاء في قطاع غزة، وإلى وقوف الأردنيين صفا واحدا خلف الموقف المشرف لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في دفاعة عن القضية الفلسطينية.
وأكد العضو المؤسس الدكتور عبد الكريم القضاه، أن الحزب سيسعى ليكون مساهما في التغلب على التحديات التي تواجه الوطن سواء الاقتصادية أو السياسية او الاجتماعية، وسيعمل وفق الرؤية الملكية لإيجاد الحلول لهذه الملفات.
--(بترا)
رخ/م د/أس
12/01/2024 17:59:15
MENAFN14012024000117011021ID1107718218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.