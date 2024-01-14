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الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

1/14/2024 2:28:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

سنغافورة 12 كانون الثاني (بترا)- التقت سمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الجمعة، عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جمهورية سنغافورة.
--(بترا)
م ق/أس
12/01/2024 17:55:25

MENAFN14012024000117011021ID1107718217

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