الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري
التاريخ
1/14/2024 2:28:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
سنغافورة 12 كانون الثاني (بترا)- التقت سمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الجمعة، عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جمهورية سنغافورة.
--(بترا)
م ق/أس
12/01/2024 17:55:25
MENAFN14012024000117011021ID1107718217
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