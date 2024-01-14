الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

سنغافورة 12 كانون الثاني (بترا)- التقت سمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الجمعة، عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جمهورية سنغافورة. --(بترا) م ق/أس 12/01/2024 17:55:25

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.