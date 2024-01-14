مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 12 كانون الثاني (بترا)- انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيته الالآف من الشهداء.

واستنكرت الفعاليات الحزبية والشعبية والنقابية المشاركة في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان، الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها ضد الأشقاء الفلسطينيين العزل، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني.

كما ندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفوري لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه لنيل حقوقه المشروعة.

وثمنوا موقف دولة جنوب أفريقيا بتقديمها دعوة لدى محكمة لاهاي ضد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة .

وانطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الطفيلة الكبير، مسيرة تضامنية لدعم أهالي قطاع غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وسط هتافات مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي، وانتهت المسيرة بوقفة تضامنية اشتملت على كلمات استنكرت الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها قطاع غزة .

وطالب المشاركون خلال المسيرة، العالم أجمع بوقف هذا العدوان البربري والهمجي الذي استهدف ويستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرين إلى وقوفهم ودعمهم للمجاهدين والمرابطين والصامدين في غزة.

وأكدوا أن ما يجري على أرض غزة يشكل غطرسة وتحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشيرين إلى الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك لوقف الحرب على غزة إلى جانب الدعم المتواصل بشتى الوسائل ومنها المساعدات الطبية والإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني عبر المستشفيات الميدانية .

وفي معان، نظمت الفاعليات الشعبية عقب صلاة الجمعة اليوم أمام مسجد الشريف الحسين بن علي وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان على غزة.

وتحدث عدد من المشاركين في الوقفة عن الأوضاع الصعبة التي يعانيها المهجرين من القطاع بسبب ظروف الحرب، مطالبين بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الإنسانية لهم.

ونددت مسيرة حاشدة خرجت بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الهاشمي وسط مدينة إربد باستمرار المجازر الوحشية التي ترتكتبها قوات الاحتلال بقطاع غزة.

وأكد المشاركون في المسيرة التي رفعت شعار "لا للتهجير ونعم للعودة"حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه وترابه .

وحمل المشاركون أكفانا للدلالة على بشاعة المجازر والعدوان الوحشي الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد المدنيين والأبرياء والعزل والصحفيين والأطفال والشيوخ والنساء.

وطالبوا المجتع الدولي والدول العربية والإسلامية والصديقة بالوقوف بوجه مخططات التهجير والاستيطان الذي تخطط له قوات الاحتلال ومعاقبته على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها.

وشددوا على أن صمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه هو خط الدفاع الأول لإفشال مثل هذه المخططات، وحيوا الصمود الأسطوري لأهل غزة وفلسطين ورفضهم للنزوح والهجرة، مثلما حيوا البطولات الملحمية للمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها على امتداد الساحة الفلسطينية.

وثمنوا موقف الأردن الصلب والشجاع بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قيادة وحكومة وشعبا على أكثر من صعيد وفي مقدمتها الجهود المكثفة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الفورية والكافية للقطاع.

ونظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والتقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للأشقاء في غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والضفة.

وأكد المشاركون في الوقفة، أن الظلم والإعتداء على الحقوق الفلسطينية من قبل الكيان الإسرائيلي، بدأ منذ أكثر من 75 عاما دمروا الأرض والإنسان، مطالبين دول العالم بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة في أرضه وقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي ومحاصرته من جميع الدول الحرة.

وحيا المشاركون الموقف الأردني ملكا وحكومة وشعبا ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي أرتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الأعزل.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي .

--(بترا)

م ق/س.م/ا م/م.ق/ص أ/ أس

12/01/2024 17:43:57