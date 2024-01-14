وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على دلائل الإبادة الجماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قال وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين والدلائل التي تقدمنا بها خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب جلسة الإستماع الثانية للرد الإسرائيلي على الوقائع والأدلة التي تقدمنا بها حول ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أنه طبقاً لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني لجنوب افريقيا إن إسرائيل غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

12/01/2024 17:20:44