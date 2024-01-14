وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على دلائل الإبادة الجماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قال وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين والدلائل التي تقدمنا بها خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب جلسة الإستماع الثانية للرد الإسرائيلي على الوقائع والأدلة التي تقدمنا بها حول ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أنه طبقاً لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الفريق القانوني لجنوب افريقيا إن إسرائيل غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
12/01/2024 17:20:44
MENAFN14012024000117011021ID1107718215
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