جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 15 جنديا بقطاع غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 15 جنديا بقطاع غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/14/2024 2:28:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة 15 جنديا خلال 24 ساعة في قطاع غزة.
واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول الماضي، إلى 2511 .
وأعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول إلى 520 ، بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 من الشهر نفسه.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 16:53:28
MENAFN14012024000117011021ID1107718214
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