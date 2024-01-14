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جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 15 جنديا بقطاع غزة خلال 24 ساعة

1/14/2024 2:28:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة 15 جنديا خلال 24 ساعة في قطاع غزة.
واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول الماضي، إلى 2511 .
وأعلن الجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول إلى 520 ، بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 من الشهر نفسه.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 16:53:28

MENAFN14012024000117011021ID1107718214

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