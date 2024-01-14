ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

MENAFN - Jordan News Agency)

رئيس الوزراء السنغافوري يقيم مأدبة غداء رسمية تكريما لسمو ولي العهد.





ولي العهد يشيد بعمق العلاقات بين الأردن وسنغافورة.





ولي العهد يشدد على ضرورة وقف إراقة الدماء في غزة وضمان عودة الغزيين إلى منازلهم آمنين.





ولي العهد يشكر سنغافورة على تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به الأردن لوقف الحرب على غزة.





رئيس الوزراء السنغافوري يثمن الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن منذ بدء الحرب على غزة.





سنغافورة 13 كانون الثاني (بترا)- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال لقائه يوم

أمس الجمعة برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية.

ولفت سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في قصر أستانا الرئاسي، إلى أهمية اتفاقيات التعاون بين البلدين والتي شهد سموه تبادل بعضها خلال الزيارة، مثمنا تعاون المؤسسات السنغافورية مع الأردن في التبادل المعرفي بمجالات الإصلاح الإداري والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للحكومة السنغافورية على الجهود الإغاثية الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى أن الأردن مستمر في العمل نحو السلام والأمن في المنطقة، واللذين لن تنعم بهما دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وثمن رئيس الوزراء السنغافوري الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن منذ بدء الحرب على غزة.

وأقام رئيس الوزراء السنغافوري مأدبة غداء رسمية تكريما لسمو ولي العهد والوفد المرافق، بحضور عدد من كبار المسؤولين السنغافوريين.

وعبر سموه، في كلمة خلال مأدبة الغداء، عن شكره للحكومة السنغافورية على الترحيب الحار وكرم الضيافة في أول زيارة رسمية لسموه لسنغافورة.

وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بنمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن الأردن وسنغافورة يعملان لتعزيز التقدم والازدهار لشعبيهما.

وبين سموه أن الزيارة تأتي في وقت صعب للمنطقة، قائلا إن المشاهد تمزق القلب في غزة والخسائر فادحة في أرواح الأبرياء.

وأشار سمو ولي العهد إلى المعاناة اليومية التي لا توصف في غزة والتدمير المتعمد ليس فقط للبنية التحتية الأساسية ولكن أيضا للثقافة والتراث ودور العبادة، إضافة إلى تحطيم أحلام وآمال أجيال بأكملها، مشددا على ضرورة وقف إراقة الدماء وإنهاء المعاناة اليومية وضمان عودة الغزيين إلى منازلهم آمنين وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها.

وأضاف سموه أن هذه الأوقات الحرجة تحتم على الجميع العمل معا لتحقيق المصلحة العليا، من خلال الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وتطبيقها على الجميع بتساو ودون انتقائية.

ونوه سمو ولي العهد إلى أن العالم بحاجة ماسة إلى أصوات الحكمة والتعاطف للتغلب على أصوات الانقسام واللامبالاة.

وسلط سموه الضوء على جهود ومساعي الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لإبقاء القضية الفلسطينية أولوية عالمية عبر مختلف المنابر الدولية.

وأشار سمو ولي العهد إلى كلمة جلالته قبل خمس سنوات في المؤتمر الدولي للمجتمعات المتماسكة في سنغافورة، والتي أكد فيها أن الصراع المركزي في المنطقة يتمثل في استمرار إنكار حق إقامة الدولة الفلسطينية، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تأجيج الفتنة والتطرف العالميين.

وأعاد سموه التأكيد على أهمية حل الدولتين كالسبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن الأردن لا يدخر جهدا للعمل لتحقيق السلام والأمن الإقليميين، جنبا إلى جنب مع حلفائه وأصدقائه.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكر الأردن للحكومة السنغافورية لتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدم به الأردن لوقف الحرب على غزة وتبني هدنة إنسانية فورية ومستدامة في القطاع.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، عبر سموه عن سعادته بفتح آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى حرص الأردن على تعزيز التبادل المعرفي مع سنغافورة والتعلم من تجربتها.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء السنغافوري، في كلمة خلال المأدبة، بالشراكة الوطيدة والعلاقات التاريخية بين البلدين، مستذكرا دعم الأردن لسنغافورة عندما تقدمت بطلب العضوية في الأمم المتحدة عام 1965.

وأشار إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005، إذ كانت المملكة أول دولة في الشرق الأوسط توقع اتفاقية كهذه مع سنغافورة.

ولفت رئيس الوزراء إلى العلاقات الوطيدة بين الشعبين والتعاون الوثيق بين البلدين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والتدريب المهني، مؤكدا حرص بلاده على توسيع الشراكة مع الأردن.

واستذكر الزيارات السابقة التي تم تبادلها بين البلدين، لافتا إلى كلمة جلالة الملك في المؤتمر الدولي للمجتمعات المتماسكة عام 2019 وحديثه عن دور الحوار بين الأديان في بناء المجتمعات المتماسكة.

وقال رئيس الوزراء إن كلمات جلالته كان لها صدى عميق لدى السنغافوريين في ظل مجتمعهم المتعدد الأعراق والأصول، حيث يعد التناغم والتماسك الاجتماعي من القيم الأساسية لسنغافورة.

كما أعرب عن شكره لسمو ولي العهد لحرصه على توسيع التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارة سموه للتعاون في مجالات متعددة، مثل بناء قدرات الشباب، والإدارة البيئية، والتدريب المهني، وتدريب موظفي القطاع العام.

وحضر اللقاء ومأدبة الغداء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)





أس













12/01/2024 16:49:46