رئيس الوزراء السنغافوري يثمن الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن منذ بدء الحرب على غزة (بترا)

رئيس الوزراء السنغافوري يثمن الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن منذ بدء الحرب على غزة (بترا)
التاريخ
1/14/2024 2:28:19 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عاجل/ رئيس الوزراء السنغافوري يثمن الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن منذ بدء الحرب على غزة (بترا)
12/01/2024 16:43:08
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