Sunday, 14 January 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يشدد على ضرورة وقف إراقة الدماء في غزة وضمان عودة الغزيين إلى منازلهم آمنين (بترا)

1/14/2024 2:28:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عاجل / ولي العهد يشدد على ضرورة وقف إراقة الدماء في غزة وضمان عودة الغزيين إلى منازلهم آمنين (بترا)
12/01/2024 16:39:25

MENAFN14012024000117011021ID1107718210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث