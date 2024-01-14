الكويت: نتابع بقلق واهتمام تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن البلاد تتابع بقلق واهتمام بالغيْن تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، إثر الهجمات التي شُنّت فجر اليوم الجمعة، واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية.

‏وشددت الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية كافة، التي تعدّ عنصراً أساسياً في الأمن والسلم الدولييْن.

وأكدت أهمية خفض التصعيد فورًا، وتغليب صوت العقل درءًا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة، التي تعتمد عليها معظم دول العالم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

12/01/2024 16:12:22