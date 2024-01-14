الكويت: نتابع بقلق واهتمام تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن البلاد تتابع بقلق واهتمام بالغيْن تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، إثر الهجمات التي شُنّت فجر اليوم الجمعة، واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية.
وشددت الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية كافة، التي تعدّ عنصراً أساسياً في الأمن والسلم الدولييْن.
وأكدت أهمية خفض التصعيد فورًا، وتغليب صوت العقل درءًا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة، التي تعتمد عليها معظم دول العالم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 16:12:22
MENAFN14012024000117011021ID1107718209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.