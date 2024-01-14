ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 12 كانون الثاني (بترا)- بدأت في العقبة اليوم الجمعة فعاليات ورشة العمل التوعوية، حول الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف، بهدف تعزيز الممارسات الإعلامية والتركيز على تغطية قضايا الأسرة، وتستهدف الإعلاميين بمجالات شؤون الأسرة في المجتمع الأردني.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن لوسائل الإعلام دورًا أساسيًا في بناء رسالة المجلس نحو نشر التوعية والتثقيف بشؤون الأسرة ومواجهة التحديات والقضايا التي تستهدف النسيج الأسري في المجتمع، مؤكداً أهمية بناء الرسالة الإعلامية التي تستهدف توعية المجتمع وتعزيز تماسكه.
وأضاف، أن المجلس ومنظمة اليونسيف توافقتا على إعداد دليل استرشادي لحماية الاسرة تنفيذا لأنشطة الخطة الوطنية التي تستهدف الحد من العنف ضد الأطفال في المجتمع، ودعم جهود المؤسسات الدينية في محاربة العنف الأسري والاهتمام بشؤون الأسرة.
وأشار مقدادي إلى أن هذه الورشة تستهدف العاملين في وسائل الإعلام لوضع آلية عمل وطنية قائمة على نهج تشاركي يضم المؤسسات الرسمية والمجتمعية للوقاية والاستجابة لحالات العنف وتنظيم آليات الشراكة والتنسيق والأدوار والمسؤوليات المختلفة للتعامل مع حالات العنف.
وركزت الورشة في يومها الأول على إنجازات المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام الماضي في وسائل الإعلام والرسائل التي تم بثها للمجتمع لمواجهة العنف الأسري عبر وسائل الإعلام.
كما تناولت الورشة في يومها الثاني مكانة الأسرة ورسائل للحد من العنف الأسري وموقف الدين من العنف ودور المؤسسات الوطنية والدينية في الحد من الظواهر التي تستهدف الأسرة في المجتمع قدمها القاضي الشرعي الدكتور إسماعيل نوح من دائرة قاضي القضاة.
ويشارك في الورشة، ممثلون عن وسائل الإعلام والناطقون الإعلاميون في المؤسسات الدينية الرسمية، إضافة إلى الإعلاميين في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.
--(بترا)
م ه/م د/أس
12/01/2024 16:08:53
MENAFN14012024000117011021ID1107718208
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