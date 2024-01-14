ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 12 كانون الثاني (بترا)- بدأت في العقبة اليوم الجمعة فعاليات ورشة العمل التوعوية، حول الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف، بهدف تعزيز الممارسات الإعلامية والتركيز على تغطية قضايا الأسرة، وتستهدف الإعلاميين بمجالات شؤون الأسرة في المجتمع الأردني.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن لوسائل الإعلام دورًا أساسيًا في بناء رسالة المجلس نحو نشر التوعية والتثقيف بشؤون الأسرة ومواجهة التحديات والقضايا التي تستهدف النسيج الأسري في المجتمع، مؤكداً أهمية بناء الرسالة الإعلامية التي تستهدف توعية المجتمع وتعزيز تماسكه.

وأضاف، أن المجلس ومنظمة اليونسيف توافقتا على إعداد دليل استرشادي لحماية الاسرة تنفيذا لأنشطة الخطة الوطنية التي تستهدف الحد من العنف ضد الأطفال في المجتمع، ودعم جهود المؤسسات الدينية في محاربة العنف الأسري والاهتمام بشؤون الأسرة.

وأشار مقدادي إلى أن هذه الورشة تستهدف العاملين في وسائل الإعلام لوضع آلية عمل وطنية قائمة على نهج تشاركي يضم المؤسسات الرسمية والمجتمعية للوقاية والاستجابة لحالات العنف وتنظيم آليات الشراكة والتنسيق والأدوار والمسؤوليات المختلفة للتعامل مع حالات العنف.

وركزت الورشة في يومها الأول على إنجازات المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام الماضي في وسائل الإعلام والرسائل التي تم بثها للمجتمع لمواجهة العنف الأسري عبر وسائل الإعلام.

كما تناولت الورشة في يومها الثاني مكانة الأسرة ورسائل للحد من العنف الأسري وموقف الدين من العنف ودور المؤسسات الوطنية والدينية في الحد من الظواهر التي تستهدف الأسرة في المجتمع قدمها القاضي الشرعي الدكتور إسماعيل نوح من دائرة قاضي القضاة.

ويشارك في الورشة، ممثلون عن وسائل الإعلام والناطقون الإعلاميون في المؤسسات الدينية الرسمية، إضافة إلى الإعلاميين في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.

--(بترا)

م ه/م د/أس

12/01/2024 16:08:53