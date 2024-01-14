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الامم المتحدة: جيش الاحتلال يصدر أوامر اخلاء جديدة في غزة

1/14/2024 2:28:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- قال تقرير صدر عن الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الاسرائييلية أصدرت أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة المواصي وعدة كتل سكنية بالقرب من طريق صلاح الدين في جنوب غزة.
وتغطي الأوامر مساحة تقدر بنحو 4.6 كيلومتر مربع.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يستعد للعمل في المنطقة وأمر السكان بالانتقال إلى دير البلح.
وقالت الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يتأثر أكثر من 18 ألف شخص وتسعة ملاجئ، تؤوي عددًا غير معروف من النازحين، بهذه الجولة الأخيرة من الأوامر.
--(بترا)
م د/م ق/أس
12/01/2024 16:05:49

MENAFN14012024000117011021ID1107718207

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