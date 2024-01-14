الامم المتحدة: جيش الاحتلال يصدر أوامر اخلاء جديدة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 كانون الثاني (بترا)- قال تقرير صدر عن الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الاسرائييلية أصدرت أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة المواصي وعدة كتل سكنية بالقرب من طريق صلاح الدين في جنوب غزة.
وتغطي الأوامر مساحة تقدر بنحو 4.6 كيلومتر مربع.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يستعد للعمل في المنطقة وأمر السكان بالانتقال إلى دير البلح.
وقالت الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يتأثر أكثر من 18 ألف شخص وتسعة ملاجئ، تؤوي عددًا غير معروف من النازحين، بهذه الجولة الأخيرة من الأوامر.
--(بترا)
م د/م ق/أس
12/01/2024 16:05:49
MENAFN14012024000117011021ID1107718207
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