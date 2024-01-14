بريطانيا تزيد الدعم العسكري إلى ‏أوكرانيا إلى 5ر2 مليار إسترليني‎ ‎

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 12 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، عن زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا ليصل إلى 5ر2 ‏مليار جنيه إسترليني في 2024/ 2025.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان اليوم الجمعة، إن ‏المملكة المتحدة ستزيد التمويل العسكري لأوكرانيا بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين السابقين، ليصل إلى 5ر2 ‏مليار جنيه في 2024 /2025.

وجاء إعلان ذلك أثناء زيارة يقوم بها سوناك لأوكرانيا، حيث من المقرر ‏أن يلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسيوقع الجانبان اتفاقية تاريخية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا ‏بشأن التعاون الأمني.

--(بترا)

ر ش/م ق/أس

12/01/2024 15:52:33