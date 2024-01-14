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بريطانيا تزيد الدعم العسكري إلى ‏أوكرانيا إلى 5ر2 مليار إسترليني‎ ‎

1/14/2024 2:28:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، عن زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا ليصل إلى 5ر2 ‏مليار جنيه إسترليني في 2024/ 2025.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان اليوم الجمعة، إن ‏المملكة المتحدة ستزيد التمويل العسكري لأوكرانيا بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين السابقين، ليصل إلى 5ر2 ‏مليار جنيه في 2024 /2025.
وجاء إعلان ذلك أثناء زيارة يقوم بها سوناك لأوكرانيا، حيث من المقرر ‏أن يلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسيوقع الجانبان اتفاقية تاريخية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا ‏بشأن التعاون الأمني.
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
12/01/2024 15:52:33

MENAFN14012024000117011021ID1107718206

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