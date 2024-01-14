بريطانيا تزيد الدعم العسكري إلى ‏أوكرانيا إلى 5ر2 مليار إسترليني‎ ‎

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، عن زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا ليصل إلى 5ر2 مليار جنيه إسترليني في 2024/ 2025.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان اليوم الجمعة، إن المملكة المتحدة ستزيد التمويل العسكري لأوكرانيا بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين السابقين، ليصل إلى 5ر2 مليار جنيه في 2024 /2025.
وجاء إعلان ذلك أثناء زيارة يقوم بها سوناك لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسيوقع الجانبان اتفاقية تاريخية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا بشأن التعاون الأمني.
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
12/01/2024 15:52:33
MENAFN14012024000117011021ID1107718206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.