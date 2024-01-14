ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري ويؤكد حرص الأردن على تعزيز الشراكة مع سنغافورة

MENAFN - Jordan News Agency)

ولي العهد يشيد بمساهمات سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة.





ولي العهد: المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار في غياب حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.





سنغافورة 14 كانون الثاني (بترا)- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم أمس الاول الجمعة، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، بقصر أستانا الرئاسي.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك وتهانيه إلى الرئيس السنغافوري بمناسبه فوزه بالانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، مؤكدا تطلع الأردن للعمل مع سنغافورة بشكل أوثق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والمتينة بين البلدين المبنية على القيم المشتركة.

وأشاد سمو ولي العهد بنمو العلاقات المطرد بين البلدين على مدى العقود الماضية والتي ترسخت خلال الزيارات المتبادلة، معربا عن اعتزازه بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي وُقعت بين البلدين يوم أمس والتي تغطي مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالنموذج السنغافوري في البناء والتحديث وتنمية الموارد البشرية.

ومن جانبه، أكد الرئيس السنغافوري عمق العلاقات بين البلدين وأشاد بتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

وتناول اللقاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إذ أشار سمو ولي العهد إلى أن الأردن مستمر في تكريس جهوده لتحقيق السلام والأمن برغم الظرف الصعب الذي يمر به الإقليم.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس السنغافوري على مساهمة بلاده في الاستجابة الإنسانية في غزة وتبرعاتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع جراء الحرب المستعرة.

وشدّد سموه على إيمان الأردن الراسخ بأن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار وستظل تشهد دوامات متتالية ومتنامية من العنف في غياب حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أهمية التنسيق مع سنغافورة والشركاء والأصدقاء المؤثرين الذين يتمتعون بسمعة ومصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، للحد من العنف بمختلف أشكاله في المنطقة والعالم.

واعتبر سموه أن الحوار بين الأديان أولوية بالغة، مشيرا إلى أن الوئام بين أتباع الأديان يُعدان قاسمين مشتركين بين الأردن وسنغافورة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

كما حضره من الجانب السنغافوري عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكانت قد جرت لسمو ولي العهد، ترافقه سمو الأميرة رجوة الحسين، مراسم استقبال لدى وصولهما قصر أستانا الرئاسي في العاصمة السنغافورية، إذ كان في استقبالهما رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ وعقيلته هو تشينغ.

--(بترا)





م ق/أس

12/01/2024 15:57:08