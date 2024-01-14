12 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 كانون الثاني (بترا)- أدى 12 ألف فلسطيني صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى .

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأقامت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، تزامناً مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.

كما منعت قوات الاحتلال المصلين من الصلاة في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

12/01/2024 15:23:27