12 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 كانون الثاني (بترا)- أدى 12 ألف فلسطيني صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى .
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأقامت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس، تزامناً مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة.
كما منعت قوات الاحتلال المصلين من الصلاة في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى الشرقي.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
12/01/2024 15:23:27
MENAFN14012024000117011021ID1107718204
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