ميقاتي: التهدئة في لبنان أمر غير منطقي دون وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 12 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط دون وقف سريع لإطلاق النار في غزة أمر غير منطقي.

وأشار ميقاتي خلال الاجتماع الدوري للحكومة اللبنانية، إلى إبلاغ جميع الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان، أن لبنان لا يقبل بأن يكون أخوة له يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، وهو يبحث عن اتفاق خاص لوحده.

وبين ميقاتي، بأن إسرائيل لم تنفذ أيا من القرارات الدولية، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتطبيق كافة القرارات الدولية، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وجميع النقاط الواردة فيه، وعندها يمكن الانتقال للحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب.

وأشاد ميقاتي بمبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، وقال إن لبنان "يتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان".

--(بترا)

ف ج/م ق/أس

12/01/2024 15:21:00