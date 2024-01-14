ميقاتي: التهدئة في لبنان أمر غير منطقي دون وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 12 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط دون وقف سريع لإطلاق النار في غزة أمر غير منطقي.
وأشار ميقاتي خلال الاجتماع الدوري للحكومة اللبنانية، إلى إبلاغ جميع الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان، أن لبنان لا يقبل بأن يكون أخوة له يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، وهو يبحث عن اتفاق خاص لوحده.
وبين ميقاتي، بأن إسرائيل لم تنفذ أيا من القرارات الدولية، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتطبيق كافة القرارات الدولية، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وجميع النقاط الواردة فيه، وعندها يمكن الانتقال للحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب.
وأشاد ميقاتي بمبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، وقال إن لبنان "يتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان".
--(بترا)
ف ج/م ق/أس
12/01/2024 15:21:00
MENAFN14012024000117011021ID1107718203
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