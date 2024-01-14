ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
التاريخ
1/14/2024 2:27:54 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني مقابل العملتين عند 273ر1 دولار، و 162ر1 يورو.
وجاء ارتفاع الإسترليني بعد أن نُشرت اليوم بيانات لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بقوة أكبر قليلا من المتوقع في تشرين الثاني الماضي على عكس التوقعات.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
12/01/2024 15:03:53
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