ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني مقابل العملتين عند 273ر1 دولار، و 162ر1 يورو.

وجاء ارتفاع الإسترليني بعد أن نُشرت اليوم بيانات لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بقوة أكبر قليلا من المتوقع في تشرين الثاني الماضي على عكس التوقعات.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

12/01/2024 15:03:53