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سلطنة عُمان تدعو لوقف التصعيد والعمليات العسكرية بالمنطقة

1/14/2024 2:27:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، إن سلطنة عُمان تتابع وبقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني الذي طال عِدة مدن في الجمهورية اليمنية، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب.
وأكدت سلطنة عُمان في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، بأنها حذّرت مرارا من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة عمليات القتل والتنكيل والتدمير والتجويع بحق المدنيين والسكان في قطاع غزة.
وجددت سلطنة عُمان موقفها الداعي إلى السلام العادل والشامل وذلك تحقيقا لأمن واستقرار المنطقة وانتعاش النمو والازدهار للجميع، مناشدة جميع الأطراف لوقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 14:51:53

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