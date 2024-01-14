سلطنة عُمان تدعو لوقف التصعيد والعمليات العسكرية بالمنطقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، إن سلطنة عُمان تتابع وبقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني الذي طال عِدة مدن في الجمهورية اليمنية، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب.
وأكدت سلطنة عُمان في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، بأنها حذّرت مرارا من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة عمليات القتل والتنكيل والتدمير والتجويع بحق المدنيين والسكان في قطاع غزة.
وجددت سلطنة عُمان موقفها الداعي إلى السلام العادل والشامل وذلك تحقيقا لأمن واستقرار المنطقة وانتعاش النمو والازدهار للجميع، مناشدة جميع الأطراف لوقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 14:51:53
MENAFN14012024000117011021ID1107718201
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