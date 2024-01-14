انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 11 شهرا من عام 2023 بنسبة 2.68%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.68 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.24 مقابل 92.73 لنفس الفترة من العام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).
وبين التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، جاء نتيجة لإنخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.66 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.70 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.11 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر تشرين الثاني من عام 2023، بنسبة 4.63 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 87.01 مقابل 91.23 لنفس الشهر من عام 2022.
وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، انخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.03 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.08 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4.08 بالمئة.
وبحسب التقرير، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، بنسبة 4.64 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 87.01 مقابل 91.24 في شهر تشرين الأول الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2023، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.75 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.19 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.63 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ق/أس
12/01/2024 14:42:52
MENAFN14012024000117011021ID1107718200
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