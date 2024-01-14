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انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 11 شهرا من عام 2023 بنسبة 2.68%

1/14/2024 2:27:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.68 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.24 مقابل 92.73 لنفس الفترة من العام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).
وبين التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، جاء نتيجة لإنخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.66 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.70 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.11 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر تشرين الثاني من عام 2023، بنسبة 4.63 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 87.01 مقابل 91.23 لنفس الشهر من عام 2022.
وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، انخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.03 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.08 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4.08 بالمئة.
وبحسب التقرير، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، بنسبة 4.64 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 87.01 مقابل 91.24 في شهر تشرين الأول الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2023، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.75 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.19 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.63 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ق/أس
12/01/2024 14:42:52

MENAFN14012024000117011021ID1107718200

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