الخارجية الروسية: الغارات الأميركية والبريطانية على اليمن تحريف لقرارات مجلس الأمن وتجاهل للقانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أكدت روسيا أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أثبتتا مجددا تجاهلهما التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهما التدميرية.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على صفحتها في تيلغرام على الهجوم الواسع الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة على عدة مدن يمنية مستهدفة مواقع للحوثيين : "تعد الغارات الجوية الأميركية على اليمن مثالا آخر على تحريف "الأنجلوسكسونيين" لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بينما رفض المجلس التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أميركي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.

--(بترا)

م ق/أس

12/01/2024 14:35:22