شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال دير البلح ومخيم خانيونس
التاريخ
1/14/2024 2:27:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 كانون الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما أصيب 30 مواطنا بجراح جرّاء قصف الاحتلال أحد المنازل في "بلوك G" في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أس
12/01/2024 14:22:55
MENAFN14012024000117011021ID1107718198
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