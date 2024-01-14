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السعودية تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد بمنطقة البحر الأحمر

1/14/2024 2:27:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إنها تتابع بقلق بالغ، العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تعرضت لها عدة مواقع في الجمهورية اليمنية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فان السعودية تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع. ودعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/م د/أس
12/01/2024 14:18:43

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