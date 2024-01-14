السعودية تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد بمنطقة البحر الأحمر

السعودية تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد بمنطقة البحر الأحمر
التاريخ
1/14/2024 2:27:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إنها تتابع بقلق بالغ، العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تعرضت لها عدة مواقع في الجمهورية اليمنية.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فان السعودية تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع. ودعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/م د/أس
12/01/2024 14:18:43
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