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الصين أكبر سوق عالمي للبيع بالتجزئة إلكترونيا

1/14/2024 2:27:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين بقيت أكبر سوق للبيع بالتجزئة على الإنترنت في العالم لـ11 سنة متتالية.
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، شو جويه تينغ، في مؤتمر صحفي، أن قيمة صفقات التجارة الإلكترونية الصينية وصلت إلى 43.83 تريليون يوان (حوالي 6.17 تريليون دولار أميركي) في عام 2022، مرتفعة عما سجل عند 31.63 تريليون يوان في عام 2018، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية، اليوم الجمعة.
ونوهت شو إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية مثلت أكثر من 25 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، مضيفة أن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح محركا جديدا للتحول الرقمي.
وبحسب الوزارة، شهدت الصين ارتفاعا في عدد العاملين في مجال التجارة الإلكترونية من 47 مليون عامل إلى أكثر من 70 مليون في السنوات الخمس الماضية، بينما وسعت تعاونها مع 30 دولة في مجال التجارة الإلكترونية لطريق الحرير.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 14:11:27

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