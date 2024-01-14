الصين أكبر سوق عالمي للبيع بالتجزئة إلكترونيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين بقيت أكبر سوق للبيع بالتجزئة على الإنترنت في العالم لـ11 سنة متتالية.
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، شو جويه تينغ، في مؤتمر صحفي، أن قيمة صفقات التجارة الإلكترونية الصينية وصلت إلى 43.83 تريليون يوان (حوالي 6.17 تريليون دولار أميركي) في عام 2022، مرتفعة عما سجل عند 31.63 تريليون يوان في عام 2018، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية، اليوم الجمعة.
ونوهت شو إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية مثلت أكثر من 25 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، مضيفة أن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح محركا جديدا للتحول الرقمي.
وبحسب الوزارة، شهدت الصين ارتفاعا في عدد العاملين في مجال التجارة الإلكترونية من 47 مليون عامل إلى أكثر من 70 مليون في السنوات الخمس الماضية، بينما وسعت تعاونها مع 30 دولة في مجال التجارة الإلكترونية لطريق الحرير.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 14:11:27
MENAFN14012024000117011021ID1107718196
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