مؤشر نيكي الياباني يسجل أفضل أداء أسبوعي في 22 شهرا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في 22 شهراً.
وجاءت مكاسب الأسهم اليابانية بدعم من تراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريباً والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر نيكي الياباني 1.1 بالمئة إلى 35422 نقطة، وذلك بعدما صعد بأكثر من 2 بالمئة إلى 35839 نقطة لأول مرة منذ شباط 1990.
ومنذ بداية العام الجاري، قفز نيكي 6.3 بالمئة، إذ كان المؤشر العالمي الرئيسي الوحيد الذي حقق مكاسب كبيرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
12/01/2024 13:50:07
MENAFN14012024000117011021ID1107718195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.