مؤشر نيكي الياباني يسجل أفضل أداء أسبوعي في 22 شهرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في 22 شهراً.

وجاءت مكاسب الأسهم اليابانية بدعم من تراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريباً والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر نيكي الياباني 1.1 بالمئة إلى 35422 نقطة، وذلك بعدما صعد بأكثر من 2 بالمئة إلى 35839 نقطة لأول مرة منذ شباط 1990.

ومنذ بداية العام الجاري، قفز نيكي 6.3 بالمئة، إذ كان المؤشر العالمي الرئيسي الوحيد الذي حقق مكاسب كبيرة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

12/01/2024 13:50:07