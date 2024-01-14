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الذهب يرتفع 1.2% لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية

1/14/2024 2:27:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وسط تأجج التوترات الجيوسياسية، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2 بالمئة إلى 2044.1 دولار للأونصة. لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية بأقل من 1 بالمئة.
--(بتر)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 13:48:15

MENAFN14012024000117011021ID1107718194

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