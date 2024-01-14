الذهب يرتفع 1.2% لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية

الذهب يرتفع 1.2% لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية
التاريخ
1/14/2024 2:27:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وسط تأجج التوترات الجيوسياسية، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2 بالمئة إلى 2044.1 دولار للأونصة. لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية بأقل من 1 بالمئة.
--(بتر)
رصد/ي أ/م د/أس
12/01/2024 13:48:15
MENAFN14012024000117011021ID1107718194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.