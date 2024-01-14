ارتفاع معدل التضخم 2.08 % محليا خلال العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" خلال العام الماضي 2023، محليا، بنسبة 2.08 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 للفترة ذاتها من العام 2022.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن ما أسهم بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للعام الماضي 2023 مقارنة مع عام 2022، مجموعات الوقود والإنارة بنسبة 5.76 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 5.70 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.94 بالمئة، والثقافة والترفية بنسبة 4.37 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.10 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 7.88 بالمئة، والملابس بنسبة 1.01 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 0.83 بالمئة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.76 بالمئة.
وفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر كانون الأول من العام الماضي 2023، بنسبة 1.64 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر ذاته من العام 2022.
وبين التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام الماضي، مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2022، مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.49 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.21 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 4.70 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م د/أس
12/01/2024 13:47:36
MENAFN14012024000117011021ID1107718193
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