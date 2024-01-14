ارتفاع معدل التضخم 2.08 % محليا خلال العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" خلال العام الماضي 2023، محليا، بنسبة 2.08 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 للفترة ذاتها من العام 2022.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن ما أسهم بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للعام الماضي 2023 مقارنة مع عام 2022، مجموعات الوقود والإنارة بنسبة 5.76 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 5.70 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.94 بالمئة، والثقافة والترفية بنسبة 4.37 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.10 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 7.88 بالمئة، والملابس بنسبة 1.01 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 0.83 بالمئة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.76 بالمئة.

وفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر كانون الأول من العام الماضي 2023، بنسبة 1.64 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر ذاته من العام 2022.

وبين التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام الماضي، مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2022، مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.49 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.21 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 4.70 بالمئة.

--(بترا)

و ر/م د/أس

12/01/2024 13:47:36