Sunday, 14 January 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا: نمو الاقتصاد البريطاني في تشرين الثاني لكنه لا يزال مهددا بالركود

1/14/2024 2:27:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 كانون الثاني (بترا)- نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا من المتوقع في تشرين الثاني لكنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود، وفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
وقال المكتب الحكومي اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 3ر0 بالمئة في تشرين الثاني بعد انخفاض 3ر0 بالمئة في الشهر السابق. وأضاف أن الإنتاج انكمش بنسبة 2ر0 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية تشرين الثاني.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في كانون الأول الماضي قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلا.
--(بترا)
رش/أس
12/01/2024 13:26:31

MENAFN14012024000117011021ID1107718192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث