بريطانيا: نمو الاقتصاد البريطاني في تشرين الثاني لكنه لا يزال مهددا بالركود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 كانون الثاني (بترا)- نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا من المتوقع في تشرين الثاني لكنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود، وفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
وقال المكتب الحكومي اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 3ر0 بالمئة في تشرين الثاني بعد انخفاض 3ر0 بالمئة في الشهر السابق. وأضاف أن الإنتاج انكمش بنسبة 2ر0 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية تشرين الثاني.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في كانون الأول الماضي قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلا.
--(بترا)
رش/أس
12/01/2024 13:26:31
MENAFN14012024000117011021ID1107718192
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