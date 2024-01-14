بريطانيا: نمو الاقتصاد البريطاني في تشرين الثاني لكنه لا يزال مهددا بالركود

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 12 كانون الثاني (بترا)- نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا من المتوقع في تشرين الثاني لكنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود، وفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

وقال المكتب الحكومي اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 3ر0 بالمئة في تشرين الثاني بعد انخفاض 3ر0 بالمئة في الشهر السابق. وأضاف أن الإنتاج انكمش بنسبة 2ر0 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية تشرين الثاني.

وأوضح مكتب الإحصاءات أن الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في كانون الأول الماضي قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلا.

--(بترا)

رش/أس

12/01/2024 13:26:31