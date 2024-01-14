الكنائس الكاثوليكية في المملكة تحيي حجها السنوي الرابع والعشرين إلى موقع المعموديّة - المغطس

MENAFN - Jordan News Agency)

البحر الميت 12 كانون الثاني (بترا)- أحيت الكنائس الكاثوليكية في المملكة، صباح اليوم الجمعة، يوم الحج المسيحي الرابع والعشرين إلى موقع معمودية المسيح - المغطس، وذلك بقداس احتفالي حاشد ترأسه غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة.

وتم خلال القداس رفع الأدعية والصلوات من أجل وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وشارك في القداس الذي أقيم في كنيسة المعمودية، النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال دعيبس، ورئيس أبرشية بترا وفيلادلفيا للروم الكاثوليك جوزيف جبارة، والسفير البابوي المطران جيوفاني دال توزو، وممثلو الكنائس المارونية والسريانية والكلدانية والأرمنية، وعشرات الكهنة، وعدد من النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي، والاف المؤمنين من مختلف مناطق المملكة.



وقبيل القداس، أقام المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام مؤتمرا صحفيا شارك به راعي ورئيس الاحتفال، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ممثلا عن وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير المركز الأب رفعت بدر، بحضور السفير البابوي المطران جيوفاني دال توسو، والمدير العام لموقع المغطس المهندس رستم ماكجيان، وعدد من الأساقفة ورؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأردن.

واستهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء في غزة.

وأشار الأب رفعت بدر إلى أن الكاردينال بيتسابالا يترأس هذا القداس لأول مرة منذ تنصيبه كاردينالا من قبل قداسة البابا فرنسيس في نهاية أيلول الماضي، وقد أتى هذا الحدث كعلامة بابوية لافتة لتعزيز صوت الأرض المقدسة، ومدينة القدس تحديدا، بآلامها وآمالها، على الساحتين الكنسية الكاثوليكية والدولية.

وبين الأب بدر أن يوم الحج لهذا العام يتزامن مع إحياء كنائس الشرق الأوسط هذا العام بمرور 50 عاما على إنشاء مجلس كنائس الشرق الأوسط، وبالتالي الاحتفال بنصف قرن على المسيرة المسكونية والأخوية التي تجمع مختلف الكنائس والعائلات الكنسية الأربعة في منطقة الشرق الأوسط، وهي: العائلة الكاثوليكية، العائلة الأرثوذكسية، العائلة الأرثوذكسية الشرقية والعائلة الإنجيلية.

ولفت الاب بدر إلى أن أدعية الحج لهذا العام ستكون على نية السلام الغائب في فلسطين، ومن أجل وقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سلس إلى الشعب المنكوب في القطاع. وفي هذا السياق، رفع الأب بدر التحية للجهود الجبارة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووزارة الخارجية، على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وعلى جهود القوات المسلحة الأردنية المتمثلة بالمستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، وفي إيصال المساعدات الإغاثية الشعب الفلسطيني الشقيق، ولا سيما إلى النازحين في كنيستي العائلة المقدسة والقديس برفيريوس خلال فترة عيد الميلاد.

وحيا الأب بدر وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة موقع المغطس وعلى رأسها رئيس مجلس أمناء موقع المعمودية والمستشار الشخصي لجلالة الملك، سمو الأمير غازي بن محمد، على الجهود الحثيثة لتشجيع السياحة الدينية إلى المملكة، وآخرها اللقاءات التي عقدها قبل أيام وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في كل من حاضرة الفاتيكان وإيطاليا لتعزيز الحج المسيحي، وتم الإعلان عن سنة يوحنا المعمدان في عام 2023، والتي ستحيي مرور ألفي عام على عماد السيد المسيح في هذه البقعة المقدسة.



من جهته، أشار الكاردينال بيتسابالا إلى اللقاء الذي جمعه، برفقة رؤساء الكنائس والفعاليات الإسلامية في الأردن وفلسطين، وبالأخص من مدينة القدس، قبل أيام من عيد الميلاد المجيد، مع جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث كان فرصة لشكر جلالته والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة على وقفتها التاريخية النبيلة مع ابناء الشعب الفلسطيني في غزة.

ومن موقع المعمودية، جدد نيافته الدعوة إلى وقف فوري للغة السلاح والقتل والتشريد وهدم البيوت. ولفت إلى أن احتفال هذا العام، وكما كان في عيد الميلاد، اقتصر على الشعائر الدينية حدادا على أرواح الشهداء، وصلاة لشفاء الجرحى والمصابين، موضحا أن كل القداس سيقدم من أجل إسكات الحرب، والسماح للجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية بإيصال مساعداتها الإنسانية.

ووجه الكاردينال بيتسابالا دعوة للحجاج من كل مكان في العالم ليأتوا لزيارة الأردن.

من جهته، شكر الدكتور عماد حجازين نيافة الكاردينال على ترؤسه القداس الاحتفالي بمناسبة حج الكنائس الكاثوليكية، مشيرا إلى أن السياحة قد تضررت بسبب العدوان على غزة، مشددا على أن الأولوية والهم الأردني في الوقت الحالي هو لوقف العدوان الحالي، ومن ثم تعود عجلة السياحة إلى الازدهار من جديد.

وانطلق موكب الحج من جوار المركز الروسي للحجاج، متقدما بالفرق الكشفية، من دون معزوفات احتفالية حدادا على أرواح الشهداء، نحو كنيسة المعمودية. وخلال القداس، رش البطريرك جموع المؤمنين بمياه مباركة جلبت من نهر الأردن، معلنا بدء الحج السنوي لهذا الموقع التاريخي الهام.



وألقى المطران جمال دعيبس عظة القداس استذكر فيها المعاني الروحية للمعمودية، وقال: "في موقع المعمودية هذا يلتقي تاريخ الخلاص بجغرافية المكان، أو كما دعاه البابا بولس السادس بجغرافية الخلاص. هنا، تعمد السيد المسيح وانطلق يبشر يدعو إلى التوبة وإلى ملكوت الله. هنا، انشقت السموات، فزال الحاجز بين الله والناس... وعندما نقول "هنا"، فهذه ليست مجرد إشارة جغرافية. "هنا" تعني أن الله اختار هذا المكان وهذه الأرض. "هنا" تعني فخرنا بانتمائنا لهذا البلد ولهذه البقعة الجغرافية التي قدسها الله. هنا جذورنا، هنا خلاصنا، هنا فخرنا ورسالتنا".

وفي ختام القداس، ألقى أمين سر النيابة البطريركية اللاتينية في عمان، الأب عماد علمات، كلمة شكر فيها جميع الجهات الحكومية من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغطس، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واللجان الليتورجية والوجستية، والحركات الشبابية من كشاف وشبيبة وخدام هيكل وفرق ترنيم، التي عملت بروح الفريق الواحد لإنجاح هذا اليوم المميز. كما شكر المرنمة اللبنانية كريستيان نجار على مشاركتها في إحياء ترانيم الحج لهذا العام.

--(بترا)

م ق/

12/01/2024 13:16:21