وزارة المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 39,6 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن اليوم الجمعة، إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم الجمعة، إلى 39,6 بالمئة البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأشارت في بيان صحفي، إلى أن كمية التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 97 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33,7 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون/ اشتفينا خلال 24 ساعة الماضية بلغت 42,5 ملم.
--(بترا)
ي ع/أس
12/01/2024 12:35:05
MENAFN14012024000117011021ID1107718190
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