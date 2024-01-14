وزارة المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 39,6 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن اليوم الجمعة، إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم الجمعة، إلى 39,6 بالمئة البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن كمية التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 97 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33,7 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون/ اشتفينا خلال 24 ساعة الماضية بلغت 42,5 ملم.

--(بترا)

ي ع/أس

12/01/2024 12:35:05