عدد كبير من الشهداء في قصف إسرائيلي على حي الصبرة في غزة

عدد كبير من الشهداء في قصف إسرائيلي على حي الصبرة في غزة
التاريخ
1/14/2024 2:27:39 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 كانون الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال اليوم الجمعة حي الصبرة بمدينة غزة.
وقالت مديرية الدفاع المدني بغزة، إن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على حي الصبرة ولم "نتمكن من الوصول إليهم".
--(بترا)
أش/أس
12/01/2024 12:34:28
MENAFN14012024000117011021ID1107718189
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