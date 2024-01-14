عدد كبير من الشهداء في قصف إسرائيلي على حي الصبرة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 كانون الثاني (بترا)- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال اليوم الجمعة حي الصبرة بمدينة غزة.

وقالت مديرية الدفاع المدني بغزة، إن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على حي الصبرة ولم "نتمكن من الوصول إليهم".

--(بترا)

أش/أس

12/01/2024 12:34:28