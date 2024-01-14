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30 شركة أردنية تشارك بمعرض بغداد الدولي بدورته الـ47

1/14/2024 2:27:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) - شاركت 30 شركة أردنية بتنظيم من شركة بيت التصدير، في معرض بغداد الدولي بدورته الـ47، والذي بدأ في العاشر من الشهر الحالي.
وأشارت الشركة في بيان، اليوم السبت، إلى أن المعرض الذي يعد من أهم وأكبر المعارض التي تنظمها وزارة التجارة العراقية في مدينة بغداد، يضم جناحا أردنيا بمشاركة شركات من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والكيماوية والغذائية وقطاعات الإنشاءات والمنسوجات والتعبئة والتغليف وقطاع المستشفيات الأردنية وغيرها.
وبينت أن مشاركة الأردن في المعرض، للبحث عن فرص جديدة للتشبيك وآفاق جديدة لها في الأسواق العالمية.
وافتتح الجناح الأردني، السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في المعرض.
-- (بترا)
ع ن/أ أ/ب ط
13/01/2024 12:13:12

MENAFN14012024000117011021ID1107718171

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