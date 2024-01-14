30 شركة أردنية تشارك بمعرض بغداد الدولي بدورته الـ47

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا) - شاركت 30 شركة أردنية بتنظيم من شركة بيت التصدير، في معرض بغداد الدولي بدورته الـ47، والذي بدأ في العاشر من الشهر الحالي.
وأشارت الشركة في بيان، اليوم السبت، إلى أن المعرض الذي يعد من أهم وأكبر المعارض التي تنظمها وزارة التجارة العراقية في مدينة بغداد، يضم جناحا أردنيا بمشاركة شركات من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والكيماوية والغذائية وقطاعات الإنشاءات والمنسوجات والتعبئة والتغليف وقطاع المستشفيات الأردنية وغيرها.
وبينت أن مشاركة الأردن في المعرض، للبحث عن فرص جديدة للتشبيك وآفاق جديدة لها في الأسواق العالمية.
وافتتح الجناح الأردني، السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في المعرض.
-- (بترا)
ع ن/أ أ/ب ط
13/01/2024 12:13:12
MENAFN14012024000117011021ID1107718171
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