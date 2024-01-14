الاحتلال يستهدف الطواقم الفنية لإصلاح قطع الاتصالات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 كانون الثاني (بترا)- استهدفت قوات الاحتلال، اليوم السبت، الطواقم الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار المتسببة بقطع الاتصالات وخدمات الانترنت بشكل كامل عن غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر الطواقم الفنية بالرغم من وجود تنسيق مسبق مع الاحتلال عن طريق المؤسسات الدولية.

وأضافت، أن حجم الدمار في قطاع الاتصالات في غزة وصل لما يزيد على 80 بالمئة، إلى جانب تهديد حياة المصابين جراء انقطاع الاتصالات وعدم القدرة على نقلهم.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن القطاع منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

رصد/رس/أ أ/ب ط

13/01/2024 12:10:56