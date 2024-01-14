مصر تنفي مزاعم إسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية عن معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 13 كانون الثاني (بترا)- نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، فيما يخص مسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رشوان في بيان اليوم السبت، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.
وأضاف، ان الاحتلال وجد نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم، فلجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة.
وأشار إلى أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.
وكان محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، قال أمس الجمعة إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
-- (بترا)
ن ا/أ أ/ب ط
13/01/2024 11:59:42
MENAFN14012024000117011021ID1107718169
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