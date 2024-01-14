مصر تنفي مزاعم إسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية عن معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 13 كانون الثاني (بترا)- نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، فيما يخص مسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأوضح رشوان في بيان اليوم السبت، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وأضاف، ان الاحتلال وجد نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم، فلجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة.

وأشار إلى أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.

وكان محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، قال أمس الجمعة إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.

-- (بترا)

ن ا/أ أ/ب ط

13/01/2024 11:59:42