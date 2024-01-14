نقل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية عبر معبر رفح
التاريخ
1/14/2024 2:27:17 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 13 كانون الثاني (بترا) - نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح البري.
وأعلنت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء اليوم السبت، أن المستشفيات استقبلت 19 فلسطينيا مصابا بإصابات متنوعة و17 مرافقا، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
-- (بترا)
ن ا/أ أ/ب ط
13/01/2024 11:53:23
MENAFN14012024000117011021ID1107718168
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