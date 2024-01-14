نقل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية عبر معبر رفح

القاهرة 13 كانون الثاني (بترا) - نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح البري. وأعلنت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء اليوم السبت، أن المستشفيات استقبلت 19 فلسطينيا مصابا بإصابات متنوعة و17 مرافقا، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. -- (بترا) ن ا/أ أ/ب ط 13/01/2024 11:53:23

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