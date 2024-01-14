وزير الصحة يفتتح الرنين المغناطيسي وتوسعة غسيل الكلى ومركز أسنان في مادبا

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مادبا 14 كانون الثاني (بترا) - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، يوم أمس

السبت، في محافظة مأدبا وحدة الرنين المغناطيسي وتوسعة غسيل الكلى بمستشفى النديم ومركز الأسنان التخصصي بمديرية صحة مأدبا.

وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير جودة الخدمات الصحية التي تقدمها في جميع محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ استحداث وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى في مستشفى النديم وافتتاح مركز الأسنان التخصصي بمديرية صحة مأدبا جاء بهدف التسهيل على المواطنين في المحافظة وتمكينهم من الحصول على الخدمة الصحية اللازمة.

واضاف الهواري أنّ تكلفة استحداث وحدة الرنين المغناطيسي في مستشفى النديم الحكومي بلغت 1,5 مليون دينار، مشيراً إلى أنه تم البدء بالعمل وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، تم خلالها إجراء وتصوير نحو 700 صورة رنين، في حين بلغت تكلفة توسعة وحدة الكلى في المستشفى نحو 70 ألف دينار وبعدد 19 سريرا.

ويتكون مركز الأسنان التخصصي في مديرية صحة مأدبا، الذي يعمل فيه 11 طبيبا اختصاصيا، من 8 عيادات اختصاص في طب الأسنان تشمل عيادة لجراحة الفكين و3 عيادات لتقويم الأسنان وعيادة لجراحة اللثة وعيادة للتركيبات السنية وعيادة أطفال وعيادة عصب (معالجة لبية).

كما يحتوي المركز الذي بدأ يراجعه نحو ألف مريض شهرياً على مختبر للتركيبات وآخر لتقويم الأسنان، وجهاز أشعة بانوراما للتصوير وجهاز تصوير إشعاعي للأسنان وقسم للتعقيم.

وحضر الافتتاح محافظ مأدبا نايف الهدايات وعدد من نواب وأعيان المحافظة ومجلس المحافظة والأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين ومدير صحة المحافظة الدكتورة أماني الفرح ومدير مستشفى النديم الدكتور بهاء الدين الحلالمة.

-- (بترا)





ج ب/ب ط

13/01/2024 11:49:01