الجماهير الأردنية في قطر تساند المنتخب الوطني وتنظم الفعاليات التحفيزية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 13 كانون الثاني (بترا) - كشفت الجماهير الأردنية المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة، عن ترتيبات مثالية لمساندة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يبدأ بعد غد الاثنين، مشواره في بطولة كأس آسيا.

وبدأت الجماهير بترتيب الفعاليات لتشجيع المنتخب الوطني التي تتمثل في التوجه إلى الملاعب لمساندة اللاعبين في المدرجات.

ووفقا لرسالة اتحاد الإعلام الرياضي الأردني من الدوحة، فقد بدأت الجماهير في تنظيم فعاليات احتفالية في مختلف مناطق الدوحة، تشتمل على أغان واهازيج وطنية أردنية يحضرها الجمهور الأردني الذي توافد إلى قطر لمساندة المنتخب.

ويتوقع ان تشهد مباريات المنتخب الوطني حضورا جماهيرا لافتا في ظل الحماس منقطع النظير للجالية الأردنية في قطر إلى جانب الجماهير التي توجهت إلى قطر من الأردن لمساندة نشامى المنتخب.

إلى ذلك، يشهد معسكر المنتخب الوطني في قطر ارتفاعا معنويا للاعبين المصممين على العودة بنتائح لافتة.

وكشفت التدريبات التي يجريها المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، عن اصرار كبير من اللاعبين على الظهور بصورة جيدة في البطولة القارية، والعمل على طي صفحة المباريات الأخيرة للمنتخب والتي لم يظهر فيها اللاعبون بالشكل المطلوب ما تسبب في تراجع النتائج.

وتوكد تدريبات المنتخب، أن هناك اصرارا على الظهور بشكل مغاير في البطولة الاسيوية، حيث يبدأ المنتخب الوطني مشواره في كأس آسيا بعد غد الاثنين بلقاء منتخب ماليزيا ثم مواجهة كوريا الجنوبية قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء منتخب البحرين.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

13/01/2024 11:28:41