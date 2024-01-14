الجماهير الأردنية في قطر تساند المنتخب الوطني وتنظم الفعاليات التحفيزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 13 كانون الثاني (بترا) - كشفت الجماهير الأردنية المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة، عن ترتيبات مثالية لمساندة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يبدأ بعد غد الاثنين، مشواره في بطولة كأس آسيا.
وبدأت الجماهير بترتيب الفعاليات لتشجيع المنتخب الوطني التي تتمثل في التوجه إلى الملاعب لمساندة اللاعبين في المدرجات.
ووفقا لرسالة اتحاد الإعلام الرياضي الأردني من الدوحة، فقد بدأت الجماهير في تنظيم فعاليات احتفالية في مختلف مناطق الدوحة، تشتمل على أغان واهازيج وطنية أردنية يحضرها الجمهور الأردني الذي توافد إلى قطر لمساندة المنتخب.
ويتوقع ان تشهد مباريات المنتخب الوطني حضورا جماهيرا لافتا في ظل الحماس منقطع النظير للجالية الأردنية في قطر إلى جانب الجماهير التي توجهت إلى قطر من الأردن لمساندة نشامى المنتخب.
إلى ذلك، يشهد معسكر المنتخب الوطني في قطر ارتفاعا معنويا للاعبين المصممين على العودة بنتائح لافتة.
وكشفت التدريبات التي يجريها المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، عن اصرار كبير من اللاعبين على الظهور بصورة جيدة في البطولة القارية، والعمل على طي صفحة المباريات الأخيرة للمنتخب والتي لم يظهر فيها اللاعبون بالشكل المطلوب ما تسبب في تراجع النتائج.
وتوكد تدريبات المنتخب، أن هناك اصرارا على الظهور بشكل مغاير في البطولة الاسيوية، حيث يبدأ المنتخب الوطني مشواره في كأس آسيا بعد غد الاثنين بلقاء منتخب ماليزيا ثم مواجهة كوريا الجنوبية قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء منتخب البحرين.
-- (بترا)
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13/01/2024 11:28:41
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