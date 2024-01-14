العربي الإسلامي يحصد جائزة أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا) - حصد البنك العربي الاسلامي الدولي، جائزة أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن لعام 2023.
وتأتي هذه الجائزة التي حصل عليها البنك خلال الفعالية السنوية التي نظمتها مؤسسة IRBA التابعة لمجموعة كامبريدج المالية للإعلان عن جوائزها المخصصة للبنوك والمؤسسات المالية السنوية والتي عقدت هذا العام في العاصمة البحرينية المنامة، تقديراً لدور البنك في القطاع المصرفي باعتباره أحد البنوك الإسلامية الرائدة في القطاع المصرفي الأردني ودوره الريادي في الخدمات المصرفية للأفراد.
وبحسب بيان لمؤسسة IRBA اليوم السبت، أُعلن عن الجائزة بحضور عدد كبير من المدراء التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم الذين اشاد عدد كبير منهم بالانجازات التي حققها البنك العربي الاسلامي الدولي على جميع الأصعدة والسمعة الطيبة التي يحظى بها محلياً وإقليمياً، انطلاقًا من استراتيجية النمو التي ينتهجها حيث تمكن من تسجيل نمو في قاعدة عملائه من الأفراد وتسجيل أداء مالي متزايد.
وقال مدير عام البنك اياد العسلي، إن هذه الجائزة تضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية لما يبذله البنك من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي، مؤكدا أن البنك استطاع منذ أكثر من 26 عاما من تأسيسه، التركيز على الابتكار والقيمة المضافة التي يقدمها ضمن أعلى معايير الجودة في الخدمة والثقة والأمان والاستثمار الحلال، وتعزيز وتطوير منتجاته وخدماته لضمان المحافظة على أفضل مستويات الخدمة وإيصال هذه الخدمات المصرفية لأكبر شرائح ممكنة.
يشار الى أن هذه الجائزة، بحسب بيان المؤسسة، تخضع لمعايير علمية صارمة لتحليل أداء البنوك وذلك من خلال مركز أبحاث المجموعة في المملكة المتحدة التي اعتمدت على عدد من العناصر أهمها قوة الأداء المالي والتشغيلي، التميز في خدمة العملاء، الابداع والابتكار والدور الذي يقدمه البنك تجاه المجتمع والاقتصاد والبيئة، حيث تم خلال هذا العام إجراء تحليل لأكثر من 150 بنكا إسلاميا في العالم لاختيار البنوك المرشحة لهذه الجوائز.
--(بترا)
رش/أ أ/ب ط
13/01/2024 11:11:40
MENAFN14012024000117011021ID1107718164
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