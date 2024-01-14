العربي الإسلامي يحصد جائزة أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) - حصد البنك العربي الاسلامي الدولي، جائزة أقوى بنك إسلامي لخدمات الأفراد في الأردن لعام 2023.

وتأتي هذه الجائزة التي حصل عليها البنك خلال الفعالية السنوية التي نظمتها مؤسسة IRBA التابعة لمجموعة كامبريدج المالية للإعلان عن جوائزها المخصصة للبنوك والمؤسسات المالية السنوية والتي عقدت هذا العام في العاصمة البحرينية المنامة، تقديراً لدور البنك في القطاع المصرفي باعتباره أحد البنوك الإسلامية الرائدة في القطاع المصرفي الأردني ودوره الريادي في الخدمات المصرفية للأفراد.

وبحسب بيان لمؤسسة IRBA اليوم السبت، أُعلن عن الجائزة بحضور عدد كبير من المدراء التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم الذين اشاد عدد كبير منهم بالانجازات التي حققها البنك العربي الاسلامي الدولي على جميع الأصعدة والسمعة الطيبة التي يحظى بها محلياً وإقليمياً، انطلاقًا من استراتيجية النمو التي ينتهجها حيث تمكن من تسجيل نمو في قاعدة عملائه من الأفراد وتسجيل أداء مالي متزايد.

وقال مدير عام البنك اياد العسلي، إن هذه الجائزة تضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية لما يبذله البنك من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي، مؤكدا أن البنك استطاع منذ أكثر من 26 عاما من تأسيسه، التركيز على الابتكار والقيمة المضافة التي يقدمها ضمن أعلى معايير الجودة في الخدمة والثقة والأمان والاستثمار الحلال، وتعزيز وتطوير منتجاته وخدماته لضمان المحافظة على أفضل مستويات الخدمة وإيصال هذه الخدمات المصرفية لأكبر شرائح ممكنة.

يشار الى أن هذه الجائزة، بحسب بيان المؤسسة، تخضع لمعايير علمية صارمة لتحليل أداء البنوك وذلك من خلال مركز أبحاث المجموعة في المملكة المتحدة التي اعتمدت على عدد من العناصر أهمها قوة الأداء المالي والتشغيلي، التميز في خدمة العملاء، الابداع والابتكار والدور الذي يقدمه البنك تجاه المجتمع والاقتصاد والبيئة، حيث تم خلال هذا العام إجراء تحليل لأكثر من 150 بنكا إسلاميا في العالم لاختيار البنوك المرشحة لهذه الجوائز.

--(بترا)

رش/أ أ/ب ط

13/01/2024 11:11:40