41.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.80 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.70 دينار و37 دينارا على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لـ(بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 293 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا، واصفا الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية بالضعيف جدا.
واشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2050 دولارا للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
س ص/أ أ/ب ط
13/01/2024 10:47:47
MENAFN14012024000117011021ID1107718163
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