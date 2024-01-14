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41.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

1/14/2024 2:26:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.80 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.70 دينار و37 دينارا على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لـ(بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 293 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا، واصفا الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية بالضعيف جدا.
واشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2050 دولارا للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
س ص/أ أ/ب ط
13/01/2024 10:47:47

MENAFN14012024000117011021ID1107718163

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