عشرات الشهداء والجرحى بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الثاني (بترا) -استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا، على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة يومه الـ99، قامت طواقم الدفاع المدني بانتشال جثامين 20 شهيدا، إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، وصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر، جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين بجروح، وفقدان العديد تحت الأنقاض.

وشهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، قصفا مكثفا منذ فجر اليوم.

الى ذلك، ولليوم الثاني، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر، حيث وصل حجم الدمار ما يزيد عن 80 بالمئة، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد القطاع، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.

-- (بترا)

رصد/رس/أ أ/ب ط

13/01/2024 10:45:23