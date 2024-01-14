إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، إصابة قائد الكتيبة 8226 وقائد الكتيبة 363 في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث الاسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إصابة 15 جنديا في معارك القطاع، وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 3400 مصاب، منهم 1099 إصابة منذ بداية الهجوم البري.
يشار الى أن جيش الاحتلال كان قد أقر بمقتل 520 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول، بينهم 176 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع.
-- (بترا)
رصد/رس/أ أ/ب ط
13/01/2024 10:30:50
MENAFN14012024000117011021ID1107718161
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