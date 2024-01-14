بايدن: وزير الدفاع أخطأ التقدير بتكتمه على دخوله المستشفى

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 13 كانون الثاني (بترا - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن وزير دفاعه لويد أوستن سيبقى في منصبه بالرغم من تكتم الأخير على دخوله المستشفى.

ونقلت واشنطن تايمز، عن بايدن رده على سؤال مراسل صحفي عما إذا أخطأ وزير الدفاع التقدير بعدم إبلاغه بالأمر، بالقول "نعم"، لكنه أكد أنه لا زال يضع ثقته بوزيره.

وجرى تشخيص أوستن (70 عاما) بسرطان البروستات مطلع كانون الأول الماضي، وخضع لجراحة بتخدير كامل في 22 كانون الأول الماضي، وعاد ونقل إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني الجاري بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية، وما زال يخضع للعلاج.

وأخفى أوستن عن الرئيس والكونغرس تشخيص إصابته بسرطان البروستات طوال أكثر من شهر، وكذلك دخوله إلى المستشفى مطلع العام لأيام، ما أدى إلى مطالبات متزايدة باستقالته أو إقالته.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكد البيت الأبيض أن أوستن أشرف من المستشفى على استعدادات القوات الأميركية والبريطانية لشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

13/01/2024 07:24:49