الأمم المتحدة: رفض إسرائيل لدخول القوافل الإنسانية إلى شمال غزة يقلص القدرة على الاستجابة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات منقذة للحياة تمكنت من الوصول إلى شمال وادي غزة، في الفترة بين 1 و10 كانون الثاني.
وفي المجال الإنساني، قال دوجاريك، إن هذه البعثات كان مخططا لها لإيصال الإمدادات الطبية والوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وشمالها، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية السماح بدخولها، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس.
وأشار ستيفان دوجاريك إلى تقلّص قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في الجزء الشمالي من غزة بسبب الرفض المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية وغياب الوصول الآمن المنسق من قبل السلطات الإسرائيلية، ونبه إلى أن رفض التصاريح والقيود الشديدة على الوصول تشلّ قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع.
وقال المتحدث الأممي، إن شهر كانون الثاني، شهد تدهورا كبيرا في معدل الوصول مقارنة بالمعدل في كانون الأول من العام الماضي، حيث تم تنسيق وتنفيذ أكثر من 70 بالمئة من بعثات الأمم المتحدة المخطط لها إلى الشمال. بينما بلغ المعدل في الفترة بين 1 كانون الثاني و10 كانون الثاني حوالي 14 بالمئة.
وأضاف دوجاريك قائلا: "كل يوم نعجز فيه عن تقديم المساعدة تنجم عنه خسائر في الأرواح ومعاناة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون في شمال غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
11/01/2024 23:39:50
MENAFN14012024000117011021ID1107718146
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