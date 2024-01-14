الأمم المتحدة: رفض إسرائيل لدخول القوافل الإنسانية إلى شمال غزة يقلص القدرة على الاستجابة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة مساعدات منقذة للحياة تمكنت من الوصول إلى شمال وادي غزة، في الفترة بين 1 و10 كانون الثاني.

وفي المجال الإنساني، قال دوجاريك، إن هذه البعثات كان مخططا لها لإيصال الإمدادات الطبية والوقود لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وشمالها، وقد رفضت السلطات الإسرائيلية السماح بدخولها، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس.

وأشار ستيفان دوجاريك إلى تقلّص قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات واسعة النطاق في الجزء الشمالي من غزة بسبب الرفض المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية وغياب الوصول الآمن المنسق من قبل السلطات الإسرائيلية، ونبه إلى أن رفض التصاريح والقيود الشديدة على الوصول تشلّ قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتسق وعلى نطاق واسع.

وقال المتحدث الأممي، إن شهر كانون الثاني، شهد تدهورا كبيرا في معدل الوصول مقارنة بالمعدل في كانون الأول من العام الماضي، حيث تم تنسيق وتنفيذ أكثر من 70 بالمئة من بعثات الأمم المتحدة المخطط لها إلى الشمال. بينما بلغ المعدل في الفترة بين 1 كانون الثاني و10 كانون الثاني حوالي 14 بالمئة.

وأضاف دوجاريك قائلا: "كل يوم نعجز فيه عن تقديم المساعدة تنجم عنه خسائر في الأرواح ومعاناة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون في شمال غزة".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

11/01/2024 23:39:50

