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روسيا: انخفاض دخل البلاد من النفط والغاز بنسبة 24%

1/14/2024 2:19:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، عن انخفاض دخل البلاد من النفط والغاز بنسبة 24% خلال عام 2023 ليتجاوز عجز الموازنة التوقعات.
وذكرت المالية الروسية في بيان صحفي، أن الإنفاق العام وصل إلى مستوى قياسي عند 360.7 مليار دولار في عام 2023، وارتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
11/01/2024 23:14:05

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