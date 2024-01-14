روسيا: انخفاض دخل البلاد من النفط والغاز بنسبة 24%
التاريخ
1/14/2024 2:19:09 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، عن انخفاض دخل البلاد من النفط والغاز بنسبة 24% خلال عام 2023 ليتجاوز عجز الموازنة التوقعات.
وذكرت المالية الروسية في بيان صحفي، أن الإنفاق العام وصل إلى مستوى قياسي عند 360.7 مليار دولار في عام 2023، وارتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
--(بترا)
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11/01/2024 23:14:05
MENAFN14012024000117011021ID1107718145
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