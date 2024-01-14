بريطانيا تعلن خطة لأكبر توسع للطاقة النووية منذ 70 عاما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، عن خطة لأكبر عملية توسيع للطاقة النووية في البلاد منذ 70 عاماً لدعم استقلالها في مجال الطاقة والإيفاء بأهدافها فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.
وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية نقلا عن بيان للحكومة، أن "خارطة الطريق للطاقة النووية المدنية" تتضمن البحث في إمكان بناء محطة كبيرة جديدة للطاقة النووية "لإنتاج وقود يورانيوم متطوّر وتنظيم أذكى".
ومن شأن الخطوتين معاً أن تضاعفا الطاقة النووية في المملكة المتحدة بحلول العام 2050 إلى 24 غيغاوات، ما يكفي لسد ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
11/01/2024 23:08:06
MENAFN14012024000117011021ID1107718144
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