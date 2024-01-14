بريطانيا تعلن خطة لأكبر توسع للطاقة النووية منذ 70 عاما

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، عن خطة لأكبر عملية توسيع للطاقة النووية في البلاد منذ 70 عاماً لدعم استقلالها في مجال الطاقة والإيفاء بأهدافها فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية نقلا عن بيان للحكومة، أن "خارطة الطريق للطاقة النووية المدنية" تتضمن البحث في إمكان بناء محطة كبيرة جديدة للطاقة النووية "لإنتاج وقود يورانيوم متطوّر وتنظيم أذكى".

ومن شأن الخطوتين معاً أن تضاعفا الطاقة النووية في المملكة المتحدة بحلول العام 2050 إلى 24 غيغاوات، ما يكفي لسد ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.

--(بترا)

رش/م ق/ح أ

11/01/2024 23:08:06